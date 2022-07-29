إيطاليا تفتح ميناء تارانتو لإنزال 438 مهاجرا

(أنسامد) - يوليو 29 - روما - وافقت السلطات الإيطالية على فتح ميناء تارانتو أمام سفينة "سي ووتش 3" (Sea Watch 3) من أجل إنزال 438 مهاجرا تم إنقاذهم خلال عمليات إنقاذ مختلفة قبالة السواحل الليبية.



وذكرت "Sea Watch Italy" على حسابها الرسمي على تويتر، الخميس، أن السلطات الإيطالية سمحت بالإنزال في ميناء تارانتو، لـ 438 شخصا، مضيفة، "هناك ارتياح كبير لأنهم سيتمكنون أخيرا من الوصول إلى الشاطئ".



ورغم ذلك، عبرت المنظمة عن فزعها لأنه لا يزال هناك يومان أمامها للوصول إلى ميناء الإنزال، في ظل زيادة معاناة المهاجرين الذين على متنها. (أنسامد).



