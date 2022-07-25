ايطاليا-تونس: شركة ديزل تنفذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات القطن

(أنسامد) - يوليو 25 - روما - ستنفذ مجموعة Otb الإيطالية المملوكة لمصمم الأزياء ورجل الأعمال الإيطالي رينزو روسو، وعلامتها التجارية Diesel، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، مشروعا رائدا لإعادة تدوير القطن في تونس، لإنشاء منظومة اقتصاد دائري منخفص الانبعاثات.



سيتم تطوير المشروع بين النصف الثاني من عام 2022 و2023، وسيشهد التزام شركة Diesel وشركائها التونسيين بإنشاء منظومة صديقة للبيئة لإعادة تدوير مخلفات القطن.



تتمثل أهداف المشروع في تعزيز ممارسات إدارة المخلفات داخل عمليات الإنتاج، وتحسين التمايز بين الفئات المختلفة لقوائم الجرد وإطلاق عملية رائدة لإعادة التدوير الميكانيكي لمخلفات الأقمشة المكونة بنسبة 100% من القطن أو معظمها من القطن.



سيتم استخدام النفايات عالية الجودة لانتاج ملابس جديدة، بينما يمكن استخدام الباقي من قبل المستخدمين النهائيين الآخرين. تشير دراسة حديثة إلى أن صناعة النسيج تنتج 31 ألف طن من المخلفات في تونس.



يأتي المشروع الذي تنفذه مجموعة Otb وعلامة Diesel التجارية ضمن برنامج SwitchMed الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه بالتعاون مع الحكومة التونسية والجامعة التونسية للنسيج والملابس.



ومن المقرر أن يقود الطريق في قطاع الموضة الذي يتجه بشكل متزايد نحو الاستدامة واستخدام المواد والأقمشة المعاد تدويرها. (أنسامد).



