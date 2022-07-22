إيطاليا تستعد لانتخابات مبكرة بعد استقالة دراجي

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، استقالته لرئيس الجمهورية بعد إنهيار التحالف الحاكم، الأمر الذي يفتح الباب لإجراء انتخابات جديدة.



ومن المقرر أن يُحل البرلمان الإيطالي من أجل إجراء انتخابات مبكرة، بعد رفض ثلاثة أحزاب كبرى في تحالف دراجي، وهم حلف الرابطة لماتيو سالفيني، وحزب فورزا إيطاليا لرئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، وحركة 5 نجوم، المشاركة في تصويت الثقة بمجلس الشيوخ، على قرار يؤيد دراجي.



ويتم تحديد موعد الاقتراع بين 60 و70 يوما من حل المجلسين، عبر حدود دقيقة موضحة في الدستور والقوانين العامة.



وأعلن مكتب رئيس الجمهورية، أن الحكومة المنتهية ولايتها ستبقى في منصبها للإدارة اليومية في الوقت الحالي، حتى عقد الانتخابات.



وفي خطاب أمام مجلس النواب، قبل تقديم استقالته لرئيس الجمهورية، شكر دراجي المشرعين الحاضرين الذين دعم معظمهم حكومة الوحدة الوطنية على مدار العام ونصف الماضيين.



وبدا دراجي، الذي كان في السابق رئيسا للبنك المركزي الأوروبي، مرتاحا وسعيدا بعد لحظات من التوتر، يوم الأربعاء خلال رده على الانتقادات الموجهة لدعوته للأحزاب لتجديد ميثاق الثقة الذي قامت عليه الحكومة، نافيا أن يكون قد طلب منهم منحه "الصلاحيات الكاملة".



وقال ساخرا، "في بعض الأحيان، محافظي البنك المركزي يستخدمون قلوبهم"، في إشارة إلى نكتة قد ألقاها في السابق بأن مريض فضل استخدام قلب رجل في المصرف المركزي، على قلب رجل آخر، لأن المصرفيين لا يستخدمون قلوبهم.



وأضاف، "شكرا لكم على كل العمل الذي أنجزتموه في هذه الفترة"، مؤكدا تقديم استقالته من جديد بعد أسبوع من تقديمها ورفضها بواسطة رئيس الجمهورية.



وقبل ماتاريلا هذه الاستقالة الثانية، وطلب من دراجي تقديم تقرير إلى البرلمان. (أنسامد).



