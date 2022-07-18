دراجي يصل إلى الجزائر لحضور القمة الحكومية بين البلدين

(أنسامد) - يوليو 18 - روما - وصل رئيس الوزراء الجزائري، ماريو دراجي، صباح اليوم الاثنين، برفقة، 6 وزراء، إلى العاصمة الجزائرية، الجزائر، للمشاركة في القمة الحكومية الرابعة بين البلدين، إيطاليا والجزائر.



وبعد وضع إكليل الزهور على نصب الشهيد، سوف ينتقل الوفد الإيطالي إلى القصر الجمهوري "المرادية"، للقاء الرئيس عبد المجيد تبون وعدد من الوزراء الجزائريين.



وتعقد الجلسة العامة للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، في قصر المرادية، حيث ستقام مراسم اعتماد البيانات الختامية للقمة وتوقيع الاتفاقيات في الساعة الواحدة ظهرا.



وفي ختام الزيارة، سيعقد دراجي وتبون مؤتمرا صحفيا، في مقر رئاسة الدولة.



وقبل مغادرة العاصمة الجزائرية، والعودة إلى روما هذا المساء، كما هو مقرر، سيلقي رئيس الوزراء ماريو دراجي، كلمة في افتتاح منتدى الأعمال في مركز المؤتمرات الدولي بالجزائر.



ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإيطالي في القمة وزراء الخارجية لويجي دي مايو، والداخلية لوتشانا لامورجيزي، والعدل مارتا كارتابيا، والتحول البيئي روبرتو سنجولاني، والبنية التحتية والتنقل إنريكو جيوفانيني، ووزيرة تكافؤ الفرص والأسرة إيلينا بونيتي.



وفي وقت سابق، ذكرت مصادر مطلعة أن زيارة دراجي للجزائر، التي كانت مقررة مبدئيا يومي الاثنين والثلاثاء ستقتصر على يوم الاثنين فقط، حيث سيعود دراجي إلى روما مساء نفس اليوم. (أنسامد).



