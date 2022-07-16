إيطاليا : زيارة دراجي للجزائر تقتصر على يوم فقط

(أنسامد) - يوليو 16 - روما - ذكرت مصادر مطلعة أن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي للجزائر، التي كانت مقررة مبدئيا يومي الاثنين والثلاثاء من الاسبوع القادم، ستقتصر على يوم الاثنين فقط، حيث سيعود دراجي إلى روما مساء نفس اليوم.



سيزور رئيس الوزراء، ماريو دراجي، الجزائر العاصمة يوم الإثنين 18 يوليو لحضور القمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية التي تستضيفها الجزائر العاصمة، والتي ستختتم أعمالها في نفس اليوم.



وسيبدأ برنامج الزيارة صباح يوم الإثنين، حيث سيقوم ماريو دراجي بوضع إكليل من الزهور على مقام الشهيد، قبل أن يتوجه للقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر المرادية.



في الوقت نفسه، ستعقد جلسة مباحثات بين الوزراء الإيطاليين الأعضاء في الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء الإيطالي، مع نظرائهم الجزائريين.



وتعقد الجلسة العامة للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، في قصر المرادية، حيث ستقام مراسم اعتماد البيانات الختامية للقمة وتوقيع الاتفاقيات في الساعة الواحدة ظهرا.



بعد ذلك، سيدلي الرئيس دراجي والرئيس تبون بتصريحات صحفية مشتركة.



وفي حوالي الساعة 2 بعد الظهر، سيكون هناك غداء عمل مع الرئيس تبون في مقر رئاسة الدولة. ومن المقرر أن يتم افتتاح منتدى الأعمال في مركز المؤتمرات الدولي في الساعة 3.30 ظهرا.



ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإيطالي في القمة وزراء الخارجية لويجي دي مايو، والداخلية لوتشانا لامورجيزي، والعدل مارتا كارتابيا، والتحول البيئي روبرتو سنجولاني، والبنية التحتية والتنقل إنريكو جيوفانيني، ووزيرة تكافؤ الفرص والأسرة إيلينا بونيتي. (أنسامد).



