إيطاليا: حكومة دراجي على شفا أزمة قد تهدد استمرارها

(أنسامد) - يوليو 14 - روما - أصبحت حكومة ماريو دراجي، على شفا أزمة رسمية بعد تصريحات لزعيم حركة 5 نجوم، جوزيبي كونتي أن أعضاء مجلس الشيوخ التابعين للحركة سوف يغادرون المجلس لحظة إجراء تصويت على الثقة، بشأن حزمة مساعدات لتكلفة أزمة المعيشة.



وقال دراجي إنه لن يستمر على رأس الحكومة دون دعم من حركة 5 نجوم.



وتشكلت حكومة دراجي في بداية عام 2021، للتصدي لوباء كورونا، وأدارت ما يقرب من 200 مليار يورو في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة من الاتحاد الأوروبي، ضمن خطة المرونة والتعافي الوطنية لإيطاليا، وذلك بعد انهيار حكومة كونتي الثانية.



وحتى الآن، تحظى حكومة دراجي بدعم من جميع الأحزاب الرئيسية في البرلمان، باستثناء جماعة أخوة إيطاليا Fratelli d'Italia.



والخميس، حاول وزير البرلمان، فيدريكو دي إنكا، التابع لحركة الخمس نجوم، والمعارض لموقف كونتي، التوسط لإيجاد طريقة لتمرير المرسوم دون طرحه للتصويت على الثقة.



لكن مصادر قالت إن دراجي رفض التخلي عن التصويت على الثقة، مؤكدا أن هذا التصويت هو السبيل الوحيد للمضي قدما.



وإذا انهارت حكومة دراجي، فقد تضطر إيطاليا لإجراء انتخابات مبكرة في الخريف المقبل. (أنسامد).



