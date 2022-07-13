قطر: 560 عسكريا إيطالياً لتأمين كأس العالم

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - رغم عدم مشاركة الأتزوري في كأس العالم في قطر، هذه النسخة، إلا أن إيطاليا ستكون حاضرة، عبر جنودها لتأمين تنظيم البطولة.



وسوف يشارك 560 عسكرياً إيطالياً في بعثة الدعم للقوات العسكرية القطرية التي تتولى تأمين الفاعلية الأكبر في كرة القدم، في الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.



هذه المشاركة التي ستكون في إطار أمني، جاء الإعلان عنها في إطار قرار مجلس الوزراء الإيطالي بشأن مشاركة إيطاليا في المهمات الدولية، والتي تجرى دراستها في الوقت الحالي من قبل لجنة الدفاع بالبرلمان.



ومن بين المهام الجديدة أيضا للقوات الإيطالية، تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو، إذ سيتم إرسال 1000 جندي إيطالي إلى بلغاريا والمجر.



كما سيتم إرسال 15 عسكريا إلى موزمبيق كجزء من البعثة الاوروبية في هذه الدولة. (أنسامد).



