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إيطاليا: ماريو ديسياتي يفوز بجائزة "ستريجا" الأدبية الرفيعة
    (أنسامد) - يوليو 10 - روما - فاز الكاتب ماريو ديسياتي بجائزة ستريجا 2022، وهي أعلى جائزة أدبية في إيطاليا، بعد فوز كتابه "سباترياتي" (المغتربون) بهامش كبير في فرز الأصوات هذا الأسبوع في روما.

    ويحكي الكاتب قصة صداقة عميقة بين شخصيتين مختلفتين للغاية. وقد حصل على 166 صوتًا، متقدمًا كثيرًا علي الكاتب كلاوديو بيرسانتي الذي حصل على 90 صوتًا.

    وتعتبر"ستريجا" أهم جائزة أدبية على الإطلاق في إيطاليا، وتحمل اسما "Strega" يعني الساحرة. وقد أسسها رجل الصناعة الإيطالي غيدو البرتي والزوجان بللوتشي و ماريا وجورفريدو. (أنسامد).

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