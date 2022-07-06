ليبيا-غرق قارب : 22 مهاجر مالي يلقون مصرعهم

ماتاريلا:كارثة إنهيار نهر مارمولادا الجليدي تجسد تغير المناخ
صالح يتهم جهات داخلية وخارجية بتحريك المتظاهرين
القمة العالمية للحكومات: 5 خطوات استراتيجية لتعزيز الإنتاجية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
حريق في جزيرة سانتو ستيفانو ، ألسنة اللهب مرئية من فينتوتين
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو