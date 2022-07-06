ليبيا-غرق قارب : 22 مهاجر مالي يلقون مصرعهم

(أنسامد) - يوليو 6 - روما - أعلنت الحكومة المالية أن 22 مهاجرا يحملون الجنسية المالية، لقوا مصرعهم خلال غرق قاربهم بالقرب من السواحل الليبية.



وبحسب البيان الذي نشرته وزارة شؤون الماليين في الخارج والاندماج الأفريقي، أمس الثلاثاء، فإن الوزارة أعربت عن حزنها بسبب وفاة 22 ماليا، بينهم 3 أطفال، على طول الشواطئ الليبية.



وأشارت الوزارة إلى أن الغرقى كانوا ضمن مجموعة مكونة من 83 مهاجرا على متن قارب تعرض للغرق على طول السواحل في 22 يونيو الماضي.



ونوهت الوزارة أنه تم إنقاذ 61 شخصا، من بينهم ماليين، موضحة أنه تم اتخاذ إجراءات للكشف عن هوية الناجين، وإعادتهم إلى بلادهم.



وقدمت الوزارة، خالص عزاء الحكومة إلى أسر الضحايا والشعب المالي لهذه المأساة.



وفي نفس السياق، أكدت الأمم المتحدة، في بيان أن 22 مهاجرا من مالي لقوا حتفهم في غرق سفينة قبالة الساحل الليبي، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 61 مهاجرا من قبل خفر السواحل الليبية.



وبينت المؤسسة الأممية أن الزورق كان تحت رحمة الأمواج لمدة 9 أيام. (أنسامد).



