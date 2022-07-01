الاتحاد الأوروبي: ارتفاع طلبات اللجوء في 2021 بمعدل الثلث

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - أعلن الاتحاد الاوروبي أن طلبات الحصول على اللجوء، المقدمة إلى الاتحاد وصلت إلى 648 ألف طلب، خلال عام 2021، وهو ما يمثل عودة إلى الأرقام السابقة لوباء كورونا.



وأوضحت المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية للجوء، نينا جريجوري، خلال تقديمها لتقرير عن اللجوء أن العام الماضي شهد "تطورات دولية مهمة أدت إلى زيادة بمقدار الثلث في عدد طلبات اللجوء المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي بواقع 648 ألف طلب حماية الدولية.



وقالت المسؤولة إنه خلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2021، ظل عدد الطلبات مستقرا إلى حد ما، ولكن بحلول منتصف العام، بدأت الطلبات في الزيادة، وبلغت ذروتها في شهري سبتمبر ونوفمبر 2021، لافتة إلى أن هذه الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى زيادة الطلبات المقدمة من قبل الأفغان والسوريين، بما في ذلك العديد من الطلبات المتكررة من قبل الأفغان.



وفيما يتعلق بالعام 2022، أوضحت أنه خلال الأشهر القليلة الأولى من هذا العام، "سجلنا أكبر عدد من الطلبات الشهرية منذ بدء أزمة اللاجئين 2015-2016"، مشددة على أن العوامل الثلاثة الرئيسية وراء هذه الزيادة، هي استغلال أزمة المهاجرين من قبل دولة بيلاروس، وصعود طالبان إلى السلطة في أفغانستان الصيف الماضي، وأخيرا الحرب في أوكرانيا. (أنسامد).



