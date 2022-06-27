ليبيا:إنقاذ 90 مهاجرا في البحر المتوسط بواسطة "أوشن فايكينج"

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - أنقذت سفينة إنقاذ لمهاجرين "أوشن فايكينج Ocean Viking"، التابعة لمنظمة "سوس ميديترانيه" غير الحكومية، في البحر المتوسط، الليلة الماضية، 75 مهاجرا، ضمن ركاب كانوا على زورق مطاطي مكتظ، قبالة السواحل الليبية.



ووفقا لبيان المنظمة، فإن عدد المهاجرين الذين تم انقاذهم من على متن هذا القارب وصل إلى 90 شخصا.



وأشارت المنظمة، التي يقع مقرها في مرسيليا، إلى أن من بين الذين تم إنقاذهم، 34 قاصرا، غير مصحوبين بذويهم، وأربع نساء حوامل، وثمانية أطفال، ورضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر.



وبينت المنظمة أنه لم يكن أحد من هؤلاء المهاجرين يرتدي سترة نجاة.



وذكرت المنظمة أن السفينة أوشن فاينكينج قد سبق وأنقذت 15 شخصا كانوا على متن قارب مصنوع من الألياف الزجاجية، وفي وضع خطر في المياه الدولية قبالة ليبيا.



وفي مايو الماضي، أنقذت أوشن فايكينج، حوالي 300 شخصا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 3 أشهر، وستة نساء حوامل، قبل أن تنقلهم إلى ميناء آمن في صقلية. (أنسامد).



