إيني الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز في قطر

(أنسامد) - يونيو 20 - روما - فازت شركة إيني الإيطالية للطاقة بحصة في أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم في دولة قطر، حيث تم اختيار الشركة الإيطالية في الواقع من قبل شركة "قطر للطاقة" كشريك دولي جديد في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.



وقع وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة"، سعد الكعبي، والرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي خلال حفل رسمي، اتفاقية الشراكة لإطلاق المشروع المشترك الجديد.



وصرح ديسكالزي :" يشرفنا ويسعدنا أن يتم اختيارنا كشريك في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي"، مضيفا : "بصفتنا شركاء جدد في هذا المشروع للغاز الطبيعي المسال الذي يتمتع بأهمية على المستوى العالمي، نشعر أننا نحظي بامتياز ومسؤولية كوننا الشريك الاستراتيجي المفضل لدولة قطر".



وشدد على أن "هذه الاتفاقية علامة فارقة بالنسبة لإيني، وتأتي في إطار هدفنا المتمثل في تنويع مصادر الطاقة الأنظف والأكثر موثوقية، تماشيا مع استراتيجية التخلص من الكربون"، منوها أن "إيني مستعدة للعمل مع شركة قطر للطاقة في هذا المشروع للمساهمة بشكل إيجابي في زيادة أمن إمدادات الغاز في جميع أنحاء العالم".



(أنسامد).



