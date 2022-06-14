رئيس الوزراء الإيطالي يصل إلى إسرائيل

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - وصل رئيس الوزراء ماريو دراجي إلى إسرائيل ظهرأمس الإثنين.، حيث من المقرر أن يكون اللقاء الأول له في القدس مع رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتسوغ في القصر الرئاسي.



ووفقا لبيان رئاسة الوزراء الإيطالية، هذه هي الزيارة الأولى لماريو دراجي إلى الشرق الأوسط كرئيس للوزراء.



وتأتي زيارة دارجي إلى القدس في إطار الالتزامات الدولية الهامة الأخرى في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك قمة مجموعة السبع وحلف الناتو وزيارة أنقرة.



ومن المقرر أن يناقش دراجي خلال الاجتماعات مع المؤسسات الإسرائيلية العليا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والوضع في أوكرانيا والأمن الغذائي مع الحاجة إلى معالجة الأزمة المستمرة وقضايا الطاقة.



كما سيتم أيضا مناقشة عملية السلام الإسرائيلي-الفلسطيني ومعاداة السامية. (أنسامد).



