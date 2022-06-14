رئيس الوزراء الإيطالي يصل إلى إسرائيل

إيطاليا:فشل الاستفتاء على العدالة، نسبة المشاركة حوالي 20٪
تتجه جينوفا وباليرمو إلى يمين الوسط
المشري يشدد على أهمية النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات
الامارات: تحديث نظام المرورالأخضر وتقليص سريانه إلى 14 يوما
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا-صيف مبكر ..هانيبال يرفع الحرارة إلى 34 درجة
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو
إيطاليا.. لقاحات كوفيد-19..تجنب 150 ألف حالة وفاة
إحتراق فيلا الأقلية الروسية في إيطاليا علي بحيرة كومو علي أرض يملكها المذيع فلاديمير سولوفيف القريب من بوتن