فقدان مروحية في إيطاليا على متنها لبنانيان

(أنسامد) - يونيو 12 - روما - فقد الإتصال مع مروحية تقل سبعة أشخاص، من بينهم لبنانيان، والتي ورد أنها تحطمت صباح أول أمس الجمعة في توسكان إيميليان أبينيني، مع نهاية اليوم الثاني من عمليات البحث الجوي والبري.



ويبدو أن منطقة الدوريات والبحث كانت مقصورة بشكل أساسي على منطقة بلدية مودينا في فراسينور- شمال إيطاليا بإقليم إميليا رومانيا - بالقرب من بينانديلاكوتي وسان بيليجرينو في جبال الألب، حيث الحدود بين إميليا وتوسكانا .



وفي وقت متوافق مع الرحلة، ضربت عاصفة هذه المنطقة التي كان تم فيها التقاط آخر إشارات الهاتف المحمول.



كان على متن المروحية من نوع "أغستاوستلاند كوالا" من شركة Avio Helicopters Srl أربعة أتراك، هم كنار سرحات، سيز عارف، إيلكر أوكاك، أربيلالتوغ بولنت، ولبنانيان هما شادي كريدي وطارق التياك، بالإضافة إلى الطيار الإيطالي كورادو ليفورين، 33 عاما.



واستأجرت شركة Elettric80 المروحية لإحضار عملائها من معرض It's Tissue - الحدث الإيطالي المخصص لأهم الشركات المصنعة لصناعة الأنسجة - المقام في مدينة لوكا في الجزء الشمالي الغربي من وسط إيطاليا، إلى مدينة روتو كارت في منطقة تريفيزو.



وأقلعت المروحية في الساعة 9:30 صباحا من مطار تينيغانو شمالي إيطالي، من منطقة تعتبر إحدى العواصم الأوروبية على الخريطة، وحيث يقام حدث في هذه الأيام يجذب الناس من جميع أنحاء العالم.



وقد أعلنت محافظة مودينا - شمال إيطاليا بإقليم إميليا رومانيا، أن رجال الإنقاذ قد عثروا لاحقا على ركاب المروحية السبعة متوفين: الطيار الإيطالي وستة ركاب، أربعة من الجنسية التركية واثنان من الجنسية اللبنانية، كانو في رحلة عمل إلى إيطاليا. (أنسامد).



