إيطاليا تعقد حواراً مع دول المتوسط بشأن الأمن الغذائي

(أنسامد) - يونيو 7 - روما - أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أن روما ستسضيف اليوم الثلاثاء، أول جلسة للحوار مع دول البحر المتوسط حول الأمن الغذائي في المنطقة، وبهدف رفع الحصار عن كميات القمح المحتجزة في أوكرانيا، بسبب روسيا.



وقال دي مايو، خلال كلمة بشأن خطة التعافي والصمود، أمس الاثنين، "سنعقد يوم الثلاثاء، أول جلسة حوار مع دول البحر المتوسط بشأن الأمن الغذائي، وسنعمل مع جميع الشركاء مثل ألمانيا وتركيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى للوصول إلى هدف رفع الحظر عن كميات القمح".



وتابع الوزير بالقول إن هذه الكميات ينبغي أن تغادرأوكرانيا في لحظة تاريخية حيث لا تستطيع الأسر تحمل الزيادة في تكلفة أسعار الطاقة والصناعة وأسعارالمواد الأولية، وأسعار القمح والخبز المتزايدة حول العالم.



وأضاف، "يجب ألا ننسى أن هناك 30 مليون طن من الحبوب محتجزة في الموانئ الآوكرانية، بواسطة السفن الحربية الروسية، ما نقوم به هو العمل لضمان إلغاء روسيا لحظر تصدير الحبوب في الموانئ الأوكرانية"، مؤكدا أن هذا الحظر يشكل مخاطرة وقد يتسبب في اندلاع حروب جديدة في قارة أفريقيا.



وأوضح الوزير، "سنواصل العمل من أجل السلام والتصعيد الدبلوماسي"، مضيفا "الرغبة في السلام يجب أن تأتي من كلا الطرفين، أوكرانيا أبدت انفتاحًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة، لكن روسيا تواصل تصعيد قصفها على دونباس". (أنسامد).



