إيطاليا: 20 حالة مؤكدة بجدري القردة حتى الآن

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - سجلت إيطاليا حتى الآن، 20 حالة مؤكدة من جدري القردة حتى الأول من يونيه، بحسب وكيل وزارة الصحة الإيطالية، بييرباولو سيليري.



وأوضح المسؤول الإيطالي خلال مداخلة في برنامج إذاعي لشبكة "راي" الإيطالية أن 19 حالة منهم مرتبطة بالسفر الجوي، حيث تم اكتشاف سلسلة من انتقال مرض جدري القردة، مؤكدا أن انتشار الفيروس لا يمكن مقارنته على الإطلاق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ونوه سيليري أن حالات أخرى قد تظهر في الأيام القادمة، بالنظر إلى فترة حضانة جدري القردة التي تصل إلى أسبوعين. (أنسامد).



