ماتاريلا: الحل في ليبيا يكون عبر لقاء للأحزاب والانتخابات

(أنسامد) - مايو 27 - روما - أكد رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا أن حل الأزمة الليبية يجب أن يتم التوصل إليه عبر اجتماعات الأحزاب، وكذلك عبر الانتخابات.



وأوضح ماتاريلا، في بيان، عقب لقاء الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي يجري زيارة إلى روما، "لقد تحدثنا بشأن ليبيا، وتبادلنا وجهات النظر".



وشدد ماتاريلا على أن الوصول إلى الانتخابات لا يمكن أن يتم إلا من خلال لقاء الأحزاب السياسية الليبية، قائلا في هذا الشأن، "اتفقنا على أننا بحاجة إلى لقاء للأطراف الليبية والذي يقود إلى انتخابات".



وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس أن تبون أجرى في روما، محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، بالقصر الرئاسي الإيطالي.



ووصل تبون إلى روما، الأربعاء، في زيارة دولة لإيطاليا تدوم 3 أيام، بدعوة من الرئيس ماتاريلا. (أنسامد).



