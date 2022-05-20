الدورة 28 لمهرجان الفيلم المتوسطي من 9 إلى 20 نوفمبر في روما

(أنسامد) - مايو 20 - روما - تقام الدورة 28 لمهرجان الفيلم المتوسطي في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر القادم في العاصمة الإيطالية روما.



ويؤكد الموقع الإلكتروني للمهرجان أن المهرجان سيكون متاحاً أونلاين وبالحضور الشخصي وسيستمر لمدة 12 يوماً .



وسيتمحور المهرجان حول نشر وترويج السينما المتوسطية والشرق أوسطية.



و سيتضمن المهرجان الذي يعتبر أقدم حدث سينمائي يقام في العاصمة الإيطالية "لقاءات مهنية، ودروس جامعية رئيسية، ولقاءات مع مواهب شابة وأساتذة سينمائيين عظماء، وعروضًا أدبية، ومؤتمرات حول أكثر قضايا اليوم إثارة".



ويعلن الموقع عن تسجيل الاشتراك في المهرجان حتي يوم 30 يوليو القادم .



ستقام المسابقات المنتظمة لمهرجان MedFilm، مع المسابقة الرسمية للأعمال من منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، بالإضافة إلى جائزة Eros and Psyche بقيمة 2000 يورو وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بقيمة 1000 يورو.



وستتنافس الأفلام القصيرة للحصول على جائزة Methexis بقيمة 1000 يورو.



سيكون هناك أيضًا "اللؤلؤة: السينما الإيطالية الجديدة"، وهو قسم غير تنافسي مخصص للإنتاج الإيطالي المستقل: أفلام روائية طويلة ومتوسطة وقصيرة أو أفلام وثائقية. (أنسامد).



