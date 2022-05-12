رئيس الوزراء المصري يزورتونس لحضورالقمة المشتركة بين البلدين

(أنسامد) - مايو 12 - روما - رئيس الوزراء المصري في زيارة إلى تونس لحضور القمة المشتركة بين البلدين رئيس الحكومة يرافقه وفد عالي المستوى يصل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إلى العاصمة التونسية، تونس، للمشاركة في الدورة السابعة عشر للقمة الحكومية المصرية-التونسية التي تعقد اليوم وغدا.



وجاء الإعلان عن هذه الزيارة عبر بيان صادر من رئاسة الحكومة التونسية، التي أكدت أن مدبولي يرافقه وفد عالي المستوى يضم وزراء وكبار المسؤولين.



واوضح البيان أنه ينتظر خلال القمة "التوقيع على عدد من الوثائق القانونية التي من شأنها إثراء الإطار القانوني المنظّم لهذه العلاقات".



ومن المقرر خلال الزيارة أن يفتتح مدبولي ونظيرته التونسية، نجلاء بودن, اعمال المنتدى الاقتصادي التونسي-المصري.



وبحسب البيان، فإن هذه الزيارة "ستكون محطّة إضافية على درب توثيق روابط الأخوّة وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والرقيّ بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة". (أنسامد).



