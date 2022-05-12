رجال أعمال مصريون وتونسيون يدعون لتنشيط علاقات الشراكة

(أنسامد) - مايو 12 - روما - دعا رئيس الغرفة المصرية التونسية المشتركة، عبد العليم نوارة إلى ضرورة إعادة اتحادات الغرف لدعم التجارة والاستثمار للوصول مرة أخرى إلى مستويات عام ٢٠١٠، حينما وصل حجم التجارة إلى ٧٠ مليون دولار.



وفي لقاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قال رئيس الغرفة عن الجانب المصري عبد العليم نوارة ، " هناك رغبة حقيقية في دعم آفاق تطويرالتنمية كافة بين مصر و تونس، خاصة في مجال السياحة".



كما اقترح إنشاء خط ملاحي مباشر مخصص لنقل البضائع وتسهيل "المبادلات" التجارية مع إعفاء الصادرات من الضرائب وتطويرالشراكة في بعض المجالات مثل الصناعات الكيميائية وصناعة الادوية والصناعات الغذائية وانشاء بنوك مصرية تونسية مشتركة.



من جهته، أكد رئيس الغرفة عن الجانب التونسي، محسن بوجبل، ضرورة الانفتاح على الأسواق الأجنبية وتنفيذ الاتفاقيات بما في ذلك منطقة التجارة الحرة الافريقية.



ويأتي اللقاء على هامش تحضيرات الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة المصرية-التونسية المشتركة والتي ستجتمع يومي ١٢ و١٣ مايو الحالي بالتزامن مع المنتدى الاقتصادي المصري-التونسي الاقتصادي والذي سيعقد يوم ١٢ مايو في مقر مركز النهوض بالصادرات التونسي.



(أنسامد).



