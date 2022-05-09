الغاز:المخزون الإيطالي يبلغ 39% بينما المتوسط الأوروبي 34.9%

(أنسامد) - مايو 9 - روما - يبلغ المخزون الإيطالي من الغاز الطبيعي حتى 5 مايو الجاري، 39%، من السعة، مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي للتعبئة البالغ 34.9%.



وكشف موقع التخزين الأوروبي، أن معدل التخزين في إيطاليا المسجل للغاز الطبيعي حتى 5 مايو، 39%، بينما وصل معدل التخزين لفرنسا 35.7%، وألمانيا 36.7%.



وتمتلك إيطاليا ثاني أكبر سعة تخزينيه في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، بقدرة تبلغ 17 مليار متر مكعب من الغاز.



ولنفس الفترة من العام الماضي، وخلال فترة كورونا، بلغ معدل تخزين الغاز في إيطاليا، 44%.



وكشف موقع التخزين أن البرتغال وبولندا وإسبانيا والدنمارك لديهما أعلى معدلات تخزين مسجلة في أوروبا، ولكن بسعة تخزينية ضعيفة، بينما جاءت النمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا في ذيل القائمة بنسب تتراح بين 21 و16% من سعتهم.



وتتوقع إيطاليا، مع بدء عمليات الشراء التي أطلقتها في أبريل، أنه في خلال 6 شهور، سيبلغ معدل التخزين 90% من سعتها التخزينية التي تضم 13 موقعا حول البلاد. (أنسامد).



