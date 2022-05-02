إيطاليا تستضيف مهرجان صحفيي البحر المتوسط في سبتمبر

(أنسامد) - مايو 2 - روما - تستضيف مدينة أوترانتو الإيطالية، الدورة الرابعة عشرة لمهرجان صحفيي البحر الأبيض المتوسط;;، المقرر إقامتها في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر المقبل، في هذه المدينة الساحلية في سالينتو، والتي تعتبر الجسر المثالي لتوحيد شعوب دول البحر المتوسط نظرا لتاريخها وموقعها الجغرافي.



وستناقش نسخة 2022 من مهرجان صحفيي دول البحر المتوسط ;;العديد من القضايا، من بينها الحرب واثارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، والقضايا الحالية وكذلك تحليل الصراع في أوكرانيا، الذي اندلع في قلب أوروبا.



وبالتالي، ستسلط نسخة 2022 من المهرجان الضوء على قضية الحرب، مع شهادة مراسلين على خط الجبهة، واللاجئين الذين أجبروا على مغادرة مدنهم، والجمعيات التي أطلقت سلسلة من المبادرات التضامنية.



وخلال أيام المهرجان، سيتم أيضًا تناول العديد من القضايا الأخرى، مثل حماية القصر، واستقبال اللاجئين، والحوار، والتضامن، ودور الدبلوماسية الدولية في عملية السلام بين الشعوب، وكذلك أزمة الطاقة، وحماية البيئة والاستدامة.



وسيشارك العديد من الضيوف في المهرجان، من صحفيين إيطاليين ودوليين، وقادة رأي، وخبراء، وممثلين عن العديد من المؤسسات.



وقال عمدة مدينة أوترانتو، بيير باولو كاريدي : تؤكد أوترانتو مجددا على أنها نقطة ارتكاز للفاعليات الدولية بتنظيم مهرجان صحفيي البحر المتوسط;;، والذي سيتطرق إلى موضوع الحرب من جميع جوانبه.



(أنسامد).



