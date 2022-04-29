عمدة باليرمو: البحر المتوسط أصبح "قارة" توحد الشعوب

(أنسامد) - أبريل 29 - روما - قال عمدة باليرمو، ليولوكا أورلاندو إن البحر المتوسط لم يعد "بحر الموت"، ولكن بمثابة "قارة سائلة" توحد الشعوب حول السلام، موضحا أن البحر المتوسط تعدى كونه مساحة جغرافية محدودة، ليصبح "مساحة ثقافية وأخلاقية، مع الحق في السلام والحق في الحياة".



وجاءت تصريحات أورلاندو خلال اللقاء الدولي، "لامبيدوزا.. جزيرة السلام"، الذي تروج له إدارة بلدية لامبيدوزا ولينوسا، من أجل تدشين المنطقة، كـ "منطقة سلام".



وصعد أورلاندو، على متن قارب دورية تابع لجهاز الشرطة، وبرفقة رئيس البرلمان، روبرتو فيكو، وعمدة الجزيرة، سالفاتور مارتيلو، للمشاركة في وضع إكليل من الزهور، عند نقطة تحطم سفينة تحمل اللاجئين في 3 أكتوبر 2013، وهو الحادث الذي أودى بحياة 368 مهاجرا.



وأوضح عمدة باليرمو، "لامبيدوزا وبوتسالو وباليرمو، يشكلون نقاط مرجعية حقيقية في ثقافة الضيافة، وهم يوجهون معا رسالة إلى الاتحاد الأوروبي من أجل أن يلتزم بالدفاع عن الحق في الحياة".



وشدد أورلاندو، على أهمية إنشاء خدمة الإنقاذ الأوروبية المدنية، من أجل إنقاذ الأرواح في البحر بتنسيق من الاتحاد الأوروبي.



(أنسامد).



