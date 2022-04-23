باتريك زكي يتقدم بطلب للسفر إلى إيطاليا

(أنسامد) - أبريل 23 - روما - صرح مصدر قضائي مصري مطلع أن الطالب المصري بجامعة بولونيا الإيطالية، باتريك زكي، تقدم بطلب ليتمكن من السفر إلى الخارج، ثم التوجه إلى إيطاليا، فيما لا تزال محاكمته مستمرة في مصر، مؤكدا تطورات تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر.



وقال المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن "محامي باتريك قدموا طلبًا للنائب العام من أجل مغادرته وينتظرون الرد"، دون تحديد تاريخ إرسال الطلب أو ما إذا كان القرار متوقعًا قبل أو بعد جلسة الاستماع القادمة، المقرر انعقادها في 21 يونيو.



ويُحاكم باتريك زكي، الطالب المصري بجامعة بولونيا الإيطالية، بتهمة نشر أخبار كاذبة، في قضية قد تصل عقوبتها لخمس سنوات في السجن.



ومن المقرر أن تفصل المحكمة الدستورية في شرعية استخدام المحاكم الخاصة، مثل محكمة أمن الدولة التي تحاكم باتريك زكي، حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ في مصر في أكتوبر الماضي، ما قد يمهد الطريق لنهاية قضيته. (أنسامد).



