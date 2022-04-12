محادثات إيطالية مكثفة حول الغاز الجزائري

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - جاءت زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلي الجزائر، أمس الإثنين، تحت شعار "التخلص في أسرع وقت ممكن من الغاز الروسي".



وقد التقي دراجي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالقصر الرئاسي للتباحث حول تزويد إيطاليا بإمدادات إضافية تصل إلى9 مليار متر مكعب من الغاز تسمح لإيطاليا بقفزة للأمام على طريق الاستغناء عن الإمدادات الروسية.



وتسمح هذه الإمدادات "بحماية" رئيس الوزراء الإيطالي من حديث الإيطاليين والشركات في كل مناسبة عن تداعيات الحرب في أوكرانيا".



وقال روبرتو سينجولاني وزير الانتقال البيئي الإيطالي الذي يرافق رئيس الوزراء الإيطالي في زيارته للجزائر، " إنه سيتم مباشرة توريد 3 مليار متر مكعب من الميثان "، مشيرا إلى أن الغاز القادم من الصحراء الجزائرية إلى مازارا ديل فالو عبر انابيب ترانسميد سيكون" اكثر كلفة وسيتوسع".



وأضاف أنه في عام 2023 سيصل الإمداد إلى 9 مليار متر مكعب إضافية والتي ستحل محل ثلث الغاز المستورد من موسكو.



ويرافق أيضاً رئيس الوزراء الإيطالي دراجي في الجزائر وزير الخارجية لويجي دي مايو. (أنسامد).



