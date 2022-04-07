مصر وإيطاليا في مزيج فني لرسامة مصرية شابة

(أنسامد) - أبريل 7 - روما - بمزيج يعكس التقارب بين الثقافتين المصرية والإيطالية، استطاعت الفنانة المصرية-الكندية الشابة، آية عزيز، خطف أنظار الوسط الفني والثقافي في مصر، بمعرض لوحات في المعهد الثقافي الإيطالي، بالعاصمة القاهرة.



وحضر حفل افتتاح هذا المعرض، الأسبوع الماضي، أكثر من مائة شخص، بينهم شخصيات عامة مصرية وإيطالية مقيمة في مصر. ويشمل المعرض، الذي سيستمر حتى 28 أبريل، العديد من اللوحات التي تتضمن رسومات كلاسيكية بالأسلوب الفلورنسي (نسبة إلى مدينة فلورنسا).



وتضمن المعرض، إلى جانب "بورتريهات" عامة لأشخاص في مصر وإيطاليا، أعمالا تتناول تفاصيل الحياة اليومية في إيطاليا، وكذلك في مصر، الأمر الذي يظهر بعض التشابه بين الثقافتين، مثال على ذلك، صور زيتية لـ "الكنكة" الكلاسيكية لصنع القهوة في مصر، وآلة "موكا" لصنع القهوة في إيطاليا.



وعلى مدار عامين في فلورنسا، انجذبت آية عزيز إلى تفاصيل الحياة اليومية الإيطالية، والتي احتفظت ببعض أوجه التشابة مع الحياة التي عاشتها في مصر، لتظهر ذلك عبر أسلوب فني خاص بالمدينة، والذي أصبح مهددا، لأنه ينظر إليه على أنه كلاسيكي.



تقول آية عزيز لـ "أنسامد"، "لطالما أذهلني هذا التشابه في الحياة اليومية بين مصر وإيطاليا، لذا ركزت أعمالي على إبراز هذا التشابه"، قبل أن تضيف، "كل يوم في فلورنسا، كنت أخرج إلى الشارع لأرسم الناس والطبيعة وتفاصيل الحياة اليومية".



ومن أجل الوصول إلى هذا العمل الرائع، كان على آية عزيز أن تخوض مسيرة دراسية دسمة، يوضح الكتيب الذي أعده معهد الثقافة الإيطالي بخصوص المعرض، "آية عزيز هي فنانة مصرية كندية، ولدت في القاهرة، واشتهرت برسمها الزيتي شديد التعبير والرسم بالحبر شديد التفصيل والتعبير عن أعمالها بالجرافيت".



وبعد الدراسة في جامعة ماكجيل في كندا، تابعت آية شغفها بالسفر إلى إيطاليا، من أجل الدراسة في أكاديمية "أنجيل" للفنون في فلورنسا، مع الاستاذ مايكل جون أنجل، تلميذ بيترو أنيجوني "رسام الملكات".



كما خاضت آية دراسات تحت إشراف الفنان الأمريكي تشارلز سيسيل، في مدرسته للفنون "تشارلز سيسيل ستوديوز" في فلورنسا، بحسب الكتيب.



هذه الدراسة المكثفة رافقها شغف كبير بالأسلوب الفني الفلورنسي، توضح آية، بشأن دقة أعمالها المرسوم بالزيت، "أمضي أسابيع طويلة من أجل إخراج لوحة واحدة بهذه الدقة".



يعلق مدير المعهد الثقافي الإيطالي، ديفيد سكالماني، على شغف الفنانة المصرية الشابة، بالفن الفلورنسي، بالقول، "البعض يرى أن هذا الأسلوب الفني، الأكثر واقعية، أصبح فن نمطي مرتبط بقيم جمالية عفا عليها الزمن، هذا الحكم المبسط يعارضه أولئك الذين يرون مبدعي هذا النوع من الفن، أعظم سادة فنيين في العالم".



وتابع سكالماني "لطالما شكلت تلك الرموز التعبيرية التي تأتي في صميم تاريخ الفن الإيطالي، الذوق الجمالي للعالم الحديث، وما زالت تلهم الفنانين الشباب اللامعين أمثال آية عزيز". (أنسامد).



