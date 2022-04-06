باتريك زكي: تأجيل المحاكمة حتى 21 يونيو

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - قررت محكمة جنايات المنصورة تأجيل جلسة محاكمتة بتهمة نشر أخبار كاذبة الي جلسة 21 يونيو القادم.



وكانت السلطات المصرية قد أوقفت جورج، البالغ من العمر 27 عاماً، في مطار القاهرة، يوم الجمعة 7 فبراير/شباط العام الماضي، على ذمة التحقيق في "قضايا جنائية"، وذلك لدى عودته من إيطاليا، حيث يدرس في جامعة بولونيا بمنحة أوروبية.



وأُحيل جورج للمحاكمة في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أن قضى نحو عام ونصف قيد الحبس الاحتياطي، بعد القبض عليه لنشره مقالات تحدثت عن أوضاع المسيحيين في مصر.



ويُحاكم جورج بالأخص على خلفية مقال رأي نشره منذ نحو عامين ينتقد فيه ما يتعرض له أقباط مصر من "تهجير وقتل وتضييق"، وفقاً لبيان أصدرته عدة منظمات حقوقية مصرية ودولية مؤخرا تستنكر فيه إحالته للمحاكمة وتطالب بإطلاق سراحه.



يعمل جورج باحثاً في القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان لدى منظمة حقوقية، وكان عائداً لقضاء عطلة مع أسرته، وكان قد حصل على درجة الماجستير في جامعة بولونيا في شمالي إيطاليا.



وصدر أمر القبض عليه في سبتمبر/ أيلول 2019، بعد أن سافر إلى إيطاليا، لكن المحامين يقولون إنه لم يكن على علم بذلك، وعندما جاء إلى القاهرة لزيارة أسرته، احتُجز على الفور على ذمة التحقيق معه.



وجهت له السلطات المصرية قائمة اتهامات من بينها "نشره أخباراً وبيانات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك". (أنسامد).



