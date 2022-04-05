أكثر من 10 آلاف طفل أوكراني تم إدراجهم في المدارس الإيطالية

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - استقبلت المدارس الإيطالية حتى الآن أكثر من 10 آلاف طفل إيطالي منذ بدء هجرة الأوكرانيين إلى إيطاليا، فرارا من الهجوم الروسي على بلدهم منذ نهاية فبراير الماضي.



وذكرت وزارة التعليم الإيطالية أن 10064 طفلا أوكرانيا، تم استقبالهم في المدارس الإيطالية، بعدما فروا من الحرب في بلدهم.



وبينت الوزارة أن ما يقرب من ألفين طفل تم استقبالهم في مدارس ما قبل التعليم (الحضانة)، في حين استقبلت المدارس الابتدائية 4876 طفلا.



إلى جانب ذلك، قبلت الوزارة إدراج 2467 طفلا في المدارس المتوسطة و791 طفلا في المدارس الثانوية.



وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن ما يقرب من 72 ألف لاجئ أوكراني وصلوا إلى البلاد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.



(أنسامد).



