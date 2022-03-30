الأمم المتحدة: المهاجرون يتعرضون لتعذيب منهجي في ليبيا

(أنسامد) - مارس 30 - روما - كشف تقرير جديد للأمم المتحدة، من المقرر أن يعرض على مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في جنيف، أن المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، يتعرضون على مدار فترات طويلة، لتعذيب منهجي داخل مراكز الاحتجاز.



وأوضح التقرير أنه من أكتوبر الماضي، يعيش الآلاف من الأشخاص الذين حاولوا عبور البحر وأعيدوا إلى ليبيا، في "ظروف غير إنسانية"، ويتعرضون بشكل منهجي للتعذيب والاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب، وفي بعض الأحيان للقتل.



وتضمن التقرير الذي جاء بعد تحقيق أجرته الأمم المتحدة، أدلة حديثة تظهر استخدام التعذيب بشكل متكرر ومستمر ضد المعتقلين، كما تشمل تلك المماراسات مواقع الاحتجاز الرسمية والمواقع التي تديرها ميليشيات تعمل تحت رعاية الدولة الليبية.



ونوه التقرير أن العديد من السجون التي سبق الإعلان عن إغلاقها، تعمل بشكل سري، كما أكد ممثلو الأمم المتحدة أنه في كثير من الأحيان، لم تنفذ السلطات أوامر الإفراج عن المعتقلين. (أنسامد).



