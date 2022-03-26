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إيطاليا أكبر شريك تجاري لليبيا في 2021
بقيمة تجارية بلغت 5.6 مليار يورو
    (أنسامد) - مارس 26 - روما - كشفت وكالة التجارة الإيطالية Italian Trade Agency، أن إيطاليا جاءت في المرتبة الأولى من حيث الشركاء التجاريين لليبيا، بقيمة تجارية بلغت 5.6 مليار يورو، خلال عام 2021.

    وبينت الوكالة، بحسب ما نشرت السفارة الإيطالية في ليبيا على حسابها الرسمي على تويتر، أن إيطاليا كانت الوجهة الأولى للصادرات الليبية خلال نفس العام.

    وأوضحت الوكالة أن الصادرات من إيطاليا إلى ليبيا ارتفعت بنسبة 37% خلال عام 2021، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري وصل إلى 6.8 مليار يورو. (أنسامد).

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