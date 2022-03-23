ليبيا تؤكد رفضها للحرب في أوكرانيا وتطالب روسيا بوقف القتال

(أنسامد) - مارس 23 - روما - أكد حافظ قدور، وزير الخارجية الليبي في الحكومة التي يرأسها فتحي باشاغا، أن حكومته تؤيد السلام والحوار واحترام سيادة كافة الدول وهي بالتالي "تعارض" الغزو الروسي لأوكرانيا، مطالبا روسيا "بالتوقف عن القتال".



وقال قدور في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) " نحن نؤيد السلام والإستقرار الدوليين في حوض البحر المتوسط وفي كل مكان كما نؤيد الحوار كوسيلة لحل كافة النزاعات".



وأضاف الوزير الليبي الذي كان سفيراً سابقاً لليبيا لدى الفاتيكان وإيطاليا، "نحن مع إستقلال وسيادة كافة الدول"، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي أن تعتدي أي دولة على غيرها من الدول، ولذلك نحن لا نوافق على تدخل روسيا في أوكرانيا وندعو روسيا للتوقف". (أنسامد).



