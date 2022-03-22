تونس: مسرحية " لخرين" تقدمها مجموعة "Corps Citoyen"

(أنسامد) - مارس 22 - روما - يقام في 26 مارس الجاري في تونس عرض مسرحي" لخرين" لفرقة Corps Citoyen في إطار " أيام مسرح المدينة المتوسطي" وهو من إخراج آنا سيريلينجا من إيطاليا وسيقدم على مسرح الأوبرا في العاصمة تونس.



العرض المسرحي هو بمثابة حوار ساخر حول تصور الآخر، حيث يتضمن مشاهد وأغاني مبتذلة ومباشرة، تتناوب مع قصص متجذرة بعمق في عقليتنا وهويتنا.



وفي توازن دقيق بين الواقع والخيال، يتناول عرض "لخرين" أداة السلطة في تقديم التمثيل الاستشراقي للآخر، كما يطرح اسئلة بشأن الطبيعة السياسية للأجساد ومكانتها داخل هذا التمثيل.



وعلى المسرح، يتقدم ممثل كوميدي، وهو (ربيع براهيم، من أصل تونسي)، لحضور اختبار تمثيل، ورغم أنه يلبي كل الأشياء التي تطلب منه، يقال له أن الدور لم يكن مكتوبا له.



وعبر مونولوج، يتحول بعد ذلك إلى حوار، مع تضمين مقاطع فيديو وأغاني، يقود عرض "لخرين" للتفكير بطريقة خفيفة في الصور النمطية والكليشيهات التي تنتشر أيضا في الجوانب المسرحية والسينمائية، حيث الأدوار المنمطة المسندة لشخصيات وفئات بعينها، مثل العرب أو السود أو المنحدرين من أصل أفريقي الذين يتم تقديمهم بشكل ثابت في صورة تاجر مخدرات أو انتحاري أو بائعة جنس.



وبإدامة هذه الصور النمطية وتسليط الضوء على أداة السلطة التي تتدخل في هذه المواقف، كما حدث في اختبار التمثيل للممثل التونسي، وفي تناوب رائع بين الخيال والواقع، يحاول عرض" لخرين" تقصي مسألة "الآبوية الاستعمارية" التي لا تزال قائمة حتى على المسرح وفي الفن.



و يتجه العرض للتأكيد على مسألة الحق في الحكي بطرق مختلفة، بعيدا عن التنميط، حتى على المسرح، عبر مزج الصوت والصورة من بينها أفلام وثائقية ومقاطع فيديو.



تعتبر COPRS CITOYEN مجموعة فنية متعددة التخصصات مقرها تونس وميلانو.



ويقام العرض في تونس بفضل دعم المعهد الثقافي الإيطالي في تونس.



العرض من إنتاج corps citoyen بالتعاون مع ZONA K في إطار مشروع IntercettAzion -المركز الفني للومبارديا . (أنسامد).



