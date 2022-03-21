إيطاليا ضيفة شرف الصالون الدولي للكتاب بالجزائر

(أنسامد) - مارس 21 - روما - الحدث الثقافي الأكبر من نوعه يعود مجددا بعد غياب دام عامين بسبب كورونا.



اختيرت إيطاليا لتكون ضيف شرف النسخة الـ 25 من الصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا)، والمقرر إنطلاقه في 24 مارس الجاري وحتى بداية أبريل المقبل، وفق بيان نشرته الهيئة المنظمة للمعرض.



وأوضح البيان أن إيطاليا هي دولة قريبة وصديقة ومعروفة بإنتاجها الثقافي الغزير.



وأشار البيان إلى أن الحدث يتضمن برنامجاً ثرياً يعكس العلاقات العميقة بين البلدين، لافتاً إلى أن اختيار إيطاليا، كضيف شرف جاء بعد دراسة معمقة.



ويعد الصالون الدولي للكتاب بالجزائر، أهم المعارض من نوعها في العالم العربي وفي أفريقيا، واستؤنف تنظيمه بعد توقف على مدار عامين جراء وباء كورونا.



ويستضيف الصالون ممثلين عن دور النشر من مختلف البلدان، بالإضافة إلى مؤتمرات ونقاشات حول مجموعة متنوعة من القضايا.



وفي النسخة الأخيرة التي عقدت في عام 2019، سجل الصالون 1,150 مليون زائر، بينما شارك 1030 دار نشر من 36 دولة، بينهم 298 دار نشر جزائرية. (أنسامد).



