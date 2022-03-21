بنغازي تبحث عن شركاء إيطاليين لإعادة إعمار مركزها التاريخي

(أنسامد) - مارس 21 - روما - ينظم المجلس البلدي لمدينة بنغازي وبالتعاون مع القنصلية العامة الإيطالية في بنغازي، مؤتمرا علميا من أجل "تعزيز شراكة أوثق بين إيطاليا وأوروبا"، بين النظام الإيطالي والسلطات الليبية لتسهيل إعادة إعمار مدينة بنغازي القديمة، وذلك وفقا لبيان صحفي أصدرته البعثة الدبلوماسية ببنغازي.



وأشار البيان "نحن نتحدث عن 170 مبنى، بعضها مدمر بالكامل والبعض الآخر متضرر بشكل كبير بسبب الأحداث الحربية أثناء الصراع الأخير في ليبيا. من بين هذه المباني قصر المنار التاريخي الذي أعلن منه استقلال ليبيا في عام 1951، وكذلك مقر القنصلية العامة الإيطالية، الذي ترجع ملكيته إلى إيطاليا حيث تعرض مبناها الكبير لأضرار جسيمة أدت إلى جعله غير قابل للإستعمال".



وخلال المؤتمر، ستكون هناك عروض تقديمية يقوم بها أكاديميون ومهندسون معماريون إيطاليون خبراء في الترميم والتخطيط الحضري وتاريخ العمارة، ينتمون إلى جامعات بريشيا، وروما لا سابينزا، والبندقية.



كما سيكون هناك عرض تقديمي حول سلسلة الإنتاج في أعمال الترميم ذات الصبغة الإيطالية، من التقاليد إلى التجديد، برعاية الرابطة الإيطالية للترميم المعماري والفني والحضري (AssoRestauro) والرابطة الوطنية لأعمال البناء (ANCE) والإتحاد الوطني للحرف اليدوية والصناعات الصغرى والمتوسطة (CNA) ورابطة المنظمات الإيطالية للهندسة والعمارة والإستشارات الفنية والإقتصادية (OICE).



وبالإضافة إلي عميد بلدية بنغازي السيد الصقر بوجواري والقنصل العام الإيطالي كارلو باتوري، سيحضر هذا المؤتمر أيضا السادة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، والمسؤول عن صندوق إعادة إعمار مدينتي درنة وبنغازي السيد علي عبد الحفيظ، إلى جانب الأكاديميين، والخبراء وكذلك الفنيين والمسؤولين بالمجلس البلدي وبمشاركة مستثمرين من القطاع العام والخاص ورجال أعمال ليبيين ودوليين، وممثلين عن المنظمات الدولية.



في الصورة:المبنى التاريخي للقنصلية العامة الإيطالية في بنغازي، الذي دمرته أحداث الحرب في 2014-2017. (أنسامد).



