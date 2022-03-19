معرض في أبو ظبي يحكي جمال مدينتي بومبي وإركولانو

(أنسامد) - مارس 19 - روما - يستضيف المعهد الثقافي الإيطالي في أبو ظبي، يوم الأحد 20 مارس في الساعة 6.30 مساءً معرضا خاصا يقام لأول مرة حول مدينة بومبي Pompei الأثرية ومدينة إركولانو Ercolano في جنوب إيطاليا والتي يرجع اسمها نسبة إلى البطل الأسطوري الإغريقي هرقل.



ويحكي المعرض، الذي يقام بمساهمة من منطقة كامبانيا الإيطالية بالتعاون مع المتحف الوطني للآثار في نابولي، الروابط بين روما القديمة وشبه الجزيرة العربية، التي جاءت منها البهارات والعطور واللؤلؤ.



ويقدم المعرض لزواره تجربة فريدة في رحلة من الأصوات والعطور والصور. يتم تنظيم المعرض بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي وسفارة إيطاليا في الإمارات العربية المتحدة.



ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 26 مارس بالتزامن مع الأيام المخصصة لموضوع المياه في إكسبو دبي 2020. (أنسامد).



