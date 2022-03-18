تونس تتعاون مع منظمة الهجرة الدولية حول بيانات المفقودين

(أنسامد) - مارس 18 - روما - أعلن مدير عام المرصد التونسي للهجرة عبد الرؤوف جمال، أن تونس تعتبر من البلدان "النادرة" التي قدمت بيانات عن الأشخاص المفقودين خلال عمليات الهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط.



وأضاف خلال ندوة حول البيانات المتعلقة بغرق السفن في البحر الأبيض المتوسط، والتي نظمت بمبادرة من المرصد بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة : "رغم الجهود الدولية لوضع ميثاق دولي لضمان هجرة آمنة ومنظمة، إلا أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر على المستويين الوطني والدولي للحصول على بيانات دقيقة عن المهاجرين المفقودين في المعابر غير النظامية الموجودة في تونس بإتجاه أوروبا".



وكانت وزارة الشئون الإجتماعية التونسية قد أعربت عن رغبتها في التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لاسيما في مجال الدراسات والإحصاءات لضمان إدارة أفضل لملف الهجرة وفعالية أكبر وكفاءة أكبر في عمل مختلف الهياكل التابعة للوزارة. (أنسامد).



