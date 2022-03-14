دي مايو: زيادة واردات الغاز من ليبيا والجزائر بديلا للروسي

(أنسامد) - مارس 14 - روما - أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي
دي مايو أن بلاده تعتزم زيادة وارداتها من الغاز من كل من ليبيا
والجزائر ليكون بديلا للغاز الروسي.
وأشار الوزير الإيطالي في مقابلة مع برنامج " هذه ليست الساحة 'Non
è dell'Arena'" " أن إيطاليا تعتزم زيادة وارداتها من الغاز من
الدول الأخرى، لتكون بديلا عن الغاز الروسي الذي ستخفض روما شراءه
بما يقرب من 50% خلال شهرين.
وأضاف الوزير أن إيطاليا "لديها شركاء كثيرون في العالم"، مؤكدا أن
واردات الغاز المسال وعبر الأنابيب، القادمة من الجزائر وليبيا،
ستزداد. (أنسامد).