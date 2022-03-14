دي مايو: زيادة واردات الغاز من ليبيا والجزائر بديلا للروسي

(أنسامد) - مارس 14 - روما - أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده تعتزم زيادة وارداتها من الغاز من كل من ليبيا والجزائر ليكون بديلا للغاز الروسي.



وأشار الوزير الإيطالي في مقابلة مع برنامج " هذه ليست الساحة 'Non è dell'Arena'" " أن إيطاليا تعتزم زيادة وارداتها من الغاز من الدول الأخرى، لتكون بديلا عن الغاز الروسي الذي ستخفض روما شراءه بما يقرب من 50% خلال شهرين.



وأضاف الوزير أن إيطاليا "لديها شركاء كثيرون في العالم"، مؤكدا أن واردات الغاز المسال وعبر الأنابيب، القادمة من الجزائر وليبيا، ستزداد. (أنسامد).



