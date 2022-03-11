السودان ينوي إطلاق سراح رجل أعمال إيطالي محتجز

(أنسامد) - مارس 11 - روما - يستطيع رجل الأعمال الإيطالي، من مدينة البندقية (فينيسيا)، ماركو زينارو، أن يعود لبلاده أخيرا، بعد ما يقرب من عام من احتجازه في الأراضي السودانية.



وقالت مصادر بوزارة الخارجية السودانية، الخميس، إن رجل الأعمال ماركو زينارو، المحتجز في السودان منذ أكثر من العام، سوف يتم إطلاق سراحه.



وبحسب المصادر، فإن السلطات السودانية قد رفعت الحظر المفروض على سفر زينارو.



وتوجه المدير العام لشؤون الإيطاليين في الخارج، لدى وزارة الخارجية الإيطالية، لويجي فينالي، إلى السودان، لحضور الإجراءات النهائية التي يتم اتخاذها حتى يتمكن زينارو من العودة إلى إيطاليا. (أنسامد).



