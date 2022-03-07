(أنسامد) - مارس 7 - روما - أخبر رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلنسكي خلال مكالمة هاتفية أن إيطاليا تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.



وبحسب بيان للحكومة الإيطالية، فإن دراجي أدان خلال المكالمة "الهجمات الروسية على المدنيين وعلى البنية التحتية النووية"، مؤكدا أن إيطاليا ستقدم كل الدعم لأوكرانيا وشعبها.



وأوضح دراجي أن إيطاليا تضعم عضوية أوكرانيا في "الأسرة الأوروبية".



ومن جانبه، وجه زيلنسكي الشكر لرئيس الوزراء الإيطالي، ولإيطاليا على دعمهما لبلاده، مستعرضا خلال المكالمة التطورات في الهجوم الروسي على أوكرانيا.



وتشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا في ظل توتر الخلافات بين البلدين حول رغبة أوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو. (أنسامد).



