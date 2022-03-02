توقعات بوصول ما بين 800 إلى 900 ألف لاجئ أوكراني إلى إيطاليا

(أنسامد) - مارس 2 - روما - توقعت المؤسسة الثقافية الإيطالية الأوكرانية وصول ما بين 800 إل 900 ألف لاجئ جراء الحرب الروسية على أوكرانيا إلي الأراضي الإيطالية.



وأوضح رئيس المؤسسة، فابيو برفيديلو، أن ما بين 800 إلى 900 ألف لاجئ أوكراني متوقع وصولهم إلى إيطاليا جراء الحرب، مشيرا إلى أن هذه التقديرات تستند على حقيقة أن عدد الأوكرانيين في إيطاليا يبلغ حوالي 250 ألفا، لذا فالعديد من أقاربهم سيسعون للمجيء، مع الأخذ في الاعتبار أن كل أسرة أوكرانية لديها في المتوسط ما بين 2 إلى 3 أطفال.



ومن المتوقع فرار الملايين من الأوكرانيين من بلدهم جراء الغزو الروسي، وقد فر بالفعل حتى الآن، مئات الآلاف من المواطنين لخارج البلاد.



على صعيد آخر، نجح السفير الإيطالي في أوكرانيا، بيير فرانشيسكو زازو، في إنقاذ حوالي 20 طفلا، من بينهم 6 رضع، بعد أن تقطعت بهم السبل جراء الغزو، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيطالية.



وأوضحت الخارجية أن الأطفال تم الاعتناء بهم بواسطة السفارة خلال الأيام الماضية بعدما أصبحوا بدون مأوى.



ونقلت السفارة الإيطالية في أوكرانيا، أنشطتها من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف غربي البلاد، في ظل الهجوم الروسي. (أنسامد).



