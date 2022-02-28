بدء وصول المهاجرين الأوكرانيين إلى إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - وصلت الأفواج الأولى للمهاجرين الأوكرانيين الفارين جراء الهجوم الروسي، إلى إيطاليا، وأغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.



وتم تسجيل وصول مهاجرين أوكرانيين إلى مقاطعات ترينتو وفينيتو وإميليا رومانيا وفريولي فينيسيا جوليا.



وأمس الأحد، وصلت حافلة تحمل 50 شخصا، جميعهم نساء وأطفال، باستثناء رجلين، إلى مدينة ترييستي، شمال شرقي إيطاليا، للإقامة مع أصدقاء وأقارب ومعارف في إيطاليا.



كما وصلت حافلة أخرى إلى بياتشينزا، على متنها حوالي 40 سيدة مع أطفالهن، بينهم رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر.



إلى جانب ذلك، استقبلت مقاطعة ترينتو، الواقعة قرب الحدود النمساوية، العديد من العائلات الأوكرانية التي وصلت يومي السبت والأحد.



إضافة إلى ذلك، أعلن محافظ البندقية (فينيسيا)، فيتوريو زابالورتو، أن عدة مئات من اللاجئين الأوكرانيين وصلوا إلى فينيتو.



ومن جانبهما، دعت مدينتا بولونيا وفلورنسا لعقد اجتماعات للمسؤولين حول كيفية تنظيم استقبال اللاجئين الأوكرانيين.



وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوسيانا لامورجيز أن أيطاليا مستعدة للعب دور في استقبال المهاجرين الفارين من الحرب.



(أنسامد).



