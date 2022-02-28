بدء وصول المهاجرين الأوكرانيين إلى إيطاليا

إيطاليا تنصح رعاياها بمغادرة روسيا
ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا
البابا فرنسيس يطلق نداء جديدا من أجل السلام في أوكرانيا
ويدعو إلى فتح ممرات إنسانية أمام النازحين
الإمارات ومصر توقعان إتفاقية لدعم التعاون الإقتصادي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
كوفيد والتغذية.. تغير العادات الغذائية للشباب
صور باتريك زكي امام محكمة المنصورة ..تاجيل القضية الي ابريل
احياء الذكري السادسة لمقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في مصر
طرح منزل الأمير لودوفيسي للبيع بالمزاد (مع اللوحة الجدارية الوحيدة التي رسمها كارافاجيو). .يبدأ من 471 مليون يورو
اجواء كوفيد-19 في روما
ايطاليا-فال دي فييم..كأس العالم للتزلج الريفي على الجليد