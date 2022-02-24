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المغرب: وفاة 3 مهاجرين وإنقاذ 47 بعد غرق قاربهم
    (أنسامد) - فبراير 24 - روما - لقى 3 مهاجرين حتفهم، بينما تم إنقاذ 47 آخرين، بعد تحطم القارب الذي كانوا على متنه قبالة سواحل الصحراء الغربية في منطقة تخضع لإدارة المغرب.

    وذكر مصدر حكومي أن البحرية وخفر السواحل المغربيين أطلقا عملية بحث في موقع حطام السفينة، بالقرب من ساحل ولاية وادي الذهب، في الصحراء الغربية، من أجل التأكد من وجود ناجين آخرين.

    وأطلقت السلطات المغربية تحقيقا للوقوف على ملابسات محاولة الهجرة نفسها، والتي ربما كانت باتجاه جزر الكناري الإسبانية.

    وأعلنت البحرية المغربية أنها أنقذت 376 مهاجرا خلال عدة عمليات بحرية على الشواطئ المغربية خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري. (أنسامد).

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