إيطاليا: مركز أبحاث دولي في لامبيدوزا حول السلام والهجرة

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - تتنافس جزيرة لامبيدوزا الإيطالية لتصبح مركزا عالميا للأبحاث والمشروعات السياسية والثقافية والفنية التي تركز على موضوعات السلام وتدفق المهاجرين.



وتعمل الجزيرة على تحويل القاعدة العسكرية في لوران، بمنطقة كابو بونينتي، إلى مركز أبحاث قادر على إشراك المؤسسات الدولية والجمعيات والشبكات التطوعية وعالم الفن والثقافة، في فعاليات كبرى تدور حول موضوعي السلام والهجرة.



وسيشارك في إقامة المشروع، الذي تنوي بلدية لامبيدوزا منحه للمهندس المعماري ستيفانو بويري، كل من الإدارة المحلية والحكومة الإقليمية لصقلية ووزارتي الثقافة والدفاع.



وعلق عمدة بلدية لامبيدوزا ولينوزا، توتو مارتيلو، على هذا المشروع قائلا، "تحويل رمز الحرب مثل القاعدة العسكرية السابقة، إلى رمز للسلام، هي مبادرة تحظى بقيمة كبيرة"، قبل أن يضيف، "التزام لامبيدوزا ومجتمعها بشأن الاستضافة الإنسانية، يلقى اعتراف وتقدير على المستوى الدولي، لكن حان الوقت ليكون لها دور آخر، بحيث يمكنها من خلال مركز البحر المتوسط، بناء حوار للسلام القادرعلى التعامل مع ظاهرة تدفق المهاجرين بتعقيداتها".



وخلال الأيام الماضية، أجرى المهندس المعماري، ستيفانو بويري وفريقه، زيارات إلى الجزيرة.



يشرح بويري بشأن بناء المركز الجديد: "حينما نتحدث عن الهجرة إلى لمبيدوزا، فنحن نتحدث عن حياة في حركة مستمرة، وقصص وهويات التقت على مدار عقود وتركت آثارها في هذه الجزيرة".



وبين بويري أن إقامة متحف عن الهجرة في الجزيرة لا يمكن أن يبدأ إلا بتقديم هذه القصص الإنسانية.



ويأتي إنشاء المركز بعد توقيع خطاب نوايا مؤخرا، بين بلدية لامبيدوزا ولينوزا ومنطقة صقلية.



وأشاد حاكم صقلية، نيلو موسوميسي، بفكرة مركز الأبحاث الجديد، موضحا، "أنه مشروع ذو قيمة كبيرة، ليست فقط رمزية ولكن استراتيجية أيضا، وقد رحبت به الحكومة الإقليمية على الفور بحماس".



وإلى جانب مركز الأبحاث، يتضمن المشروع أيضا قاعدة مشاهدة، ومتحف يضم أرشيف رقمي ومنظومة معامل ومواقع التي يمكن للباحثين الدراسة والإقامة فيها. (أنسامد).



