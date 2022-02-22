إيطاليا: عرض مسرحي للفنان رامي عصام عن جوليو ريجيني

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - بعد تأجيل لمدة موسمين متتاليين بسبب غلق صالات المسرح جراء وباء كورونا، يستضيف مسرح فابريكون، بمدينة براتو، شمال وسط إيطاليا، عرضا مسرحيا تحت عنوان "جوليو يلتقي رامي/ رامي يلتقي جوليو"، الذي يستوحي من قصة الباحث الإيطالي الراحل جوليو ريجيني، في مصر.



العرض الذي يتم إنتاجه بواسطة مسرح متاستاسيو دي براتو، يهدف للتأمل في "مصر وإيطاليا اليوم، والعلاقات بين البلدين، وما تعنية الديكتاتورية، وما هي الأولويات وما هي القيم التي تضع الدولة أسسها، وما هي الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها والحقوق التي تحميها".



وينطلق مؤلفي العرض إنريكو كاستيلاني وفاليريا رايموندي، من قصة مواطن إيطالي يحمل جواز سفر إيطاليا، ويتعرض لمعاملة قاسية.



ودفع التفكير في قصة ريجيني، المؤلفين إلى لقاء ودعوة المطرب المصري رامي عصام، الملقب بمغني الحرية والعدالة في مصر، والذي يعيش في المنفى منذ 2014، والمطارد بمذكرة توقيف بإتهامات على رأسها الإرهاب.



كما يهدف العرض أيضا إلى "كشف نفاق بعض السياسات والقول كيف وإلى أي مدى تصبح الدولة جاهزة للدهس على حقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك، والتي أقرتها العديد من المواثيق الدولية، وتظل في الواقع حبرا على ورق". (أنسامد).



