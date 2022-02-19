إعادة شحنة النفايات الايطالية من تونس في 22 فبراير

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - أعلن حاكم منطقة كامبانيا الإيطالية، فينتشنزو دي لوكا، أن شحنة النفايات التي احتجزتها تونس سيتم إعادتها إلى إيطاليا في 22 فبراير.



وقال دي لوكا في فيديو بثه عبر صفحته بموقع "فيس بوك" : قام رجل أعمال إيطالي بإحضار النفايات إلى تونس، وهي ليست نفايات سامة، بهدف معالجتها في مصانع لفصل الزجاج والبلاستيك.



وأضاف أنه تم اكتشاف أن هذه المصانع غير موجودة في تونس، حتى أنه تم اعتقال وزير البيئة على خلفية هذه القضية، منوها أن هذا الاعتقال تسبب في مشكلة في العلاقات لأن هذه النفايات ظلت مخزنة في ميناء سوسة. (أنسامد).



