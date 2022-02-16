"فوضى القاهرة" على لوحات تطريزية لفنان إيطالي

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - للوهلة الأولى، لا يمكن أن يتخيل المرء أن يتم تنظيم معرض في هذا الشارع، ففي نهاية زقاق في حي الخليفة، جنوب القاهرة التاريخية، بين المجاري المحطمة والباعة الجائلين الذين تظهرعليهم علامات الفقر، تصادف عينيك، معرض "منين"(من أين) ، للرسومات والأعمال الفنية التطريزية، الذي ينظمه دانييلي مانو، فنان من مدينة أجريجنتو، بجزيرة صقلية الإيطالية، والذي يطلق على نفسه اسم "ماني نيل كيوس Maninelkaos" (يد في الفوضى).



يقام معرض "منين" في مبنى تاريخي بحي الخليفة، منذ 10 فبراير الجاري، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، بالتعاون مع "الأثر لنا"، وهي جمعية تعمل على الحفاظ على منطقة الخليفة الأثرية التي تضم عشرات المواقع التي تعود للعصورالإسلامية القديمة.



ويضم المعرض أيضا، ورشة تدريبية ينفذها الفنان الإيطالي، لنقل تقنيات الفن التطريزي للأشخاص المهتمين بهذا النوع من الفن الشرق أوسطي.



ومنذ اللحظة الأولى، أحدث معرض دانييلي مانو، ضجة كبيرة في العاصمة المصرية، إذ حضر الافتتاح أكثر من مائة زائر مصري وأجنبي.



يوضح الفنان الصقلي البالغ من العمر 36 عاما، لــ "أنسامد"، "عشت في القاهرة عامين، واحدا قبل الوباء، والآخر خلال الوباء"، قبل أن يضيف، "كنت محظوظا جدا برؤية القاهرة عام 2019، أنها مدينة كبيرة تضم 25 مليون نسمة، والأيام تتوالى فيها بدون انقطاع، إذ يمكنك شراء بنطال في الساعة الثالثة صباحا، والجلوس على المقهى في الرابعة صباحا".



ولكن أكثر من الجلوس في المقهى حتى الفجر، جاءت الإقامة في القاهرة لتكون فرصة جيدة لدانيلي لأخذ فنه لمستوى آخر، و"وضع يده علي فوضى" العاصمة المصرية، لاسيما في الأحياء الشعبية.



يوضح الفنان الإيطالي، "شعرت بالدهشة أمام بعض الأشياء التي لم يسبق أن رأيتها في حياتي، ولكنها كانت بالنسبة للمصريين شيء اعتيادي" متابعا، "في الواقع، رأيت الجمال في كل زاوية، في المعمار العفوي ومواقف المصريين وفي الأكشاك الموجودة في الشارع وواجهات المحلات، وفي كل شيء".



يضيف دانيلي مانو، "يظهر المعمار الشعبي، بعض الخصائص التي تكشف عن الذكاء في القاهرة، والذي لا يوجد مثله في مكان آخر، أيضا، استخدام إضاءة الليد في الشوارع والمنازل تأخذ بعدا فنيا مهما جدا، وكانت بالنسبة لي مصدر إلهام، مثل باقي الأشياء في القاهرة".



وبنظرة أجنبية ومختلفة، استطاع دانيلي تحويل هذه الفوضى في العاصمة المصرية، إلى رسومات والواح تطريزية.



يقول مانو، " يتناول موضوع أعمالي بعض الأحياء والاحتفالات ومواقف الشعب المصري التي أدهشتني بشكل إيجابي"، يشير مانو إلى أنه ذهل حينما رأى التطريزات الفنية على الأقمشة التي رأها في العاصمة المصرية.



في لوحته التطريزية عن القاهرة القديمة، يمكن للمشاهد رؤية مجاري الصرف المحطمة التي تخرج منها المياه، و3 أشخاص ينامون في غرفة واحدة، أو القطط الموجودة في الشارع بشكل مركب.



يشير مانو، "الحي الشعبي لا يثير اهتمام المواطن المصري لانه اعتاد عليه، لكن بالنسبة لي، لم يكن مكانا عاديا".



بعد الانتهاء من العديد من الرسومات، خطرت لدانيلي مانو فكرة جديدة: ماذا لو تم تحويل الرسومات إلى فن تطريزي كالخيامية؟ وعلى الفور، ذهب دانيلي إلى أحد الأسر التي تعمل في فن التطريز على القماش، وتتوارث المهنة من جيل إلى جيل، على مدار 400 سنة في القاهرة القديمة، لتحويل لوحاته إلى لوحات تطريزية على قماش.



لم يكتف دانيلي بتحويل بعض أعماله إلى هذا الفن، لكن كان الأمر فرصة له لتعلم أساسيات وتقنيات فن الخيامية.



يوضح دانيلي، "كما كنت محظوظا برؤية القاهرة قبل الوباء، كنت محظوظا ايضا بالعيش فيها خلال الوباء، لقد اعطتني فرصة لاكتشاف هذه الأسرة التي تعمل في فن الخيامية، والتي انخفض زبائنها خلال وباء كورونا، مما منحهم الكثير من الوقت لتعليمي بعض تقنيات هذا الفن".



الخيامية أو "التطريز الفن" هو فن شرق أوسطي يعود للعديد من القرون الماضية، إذ كان يتم استخدامه في الماضي لتزيين الخيام، ولا يزال يستخدم حاليا في تزيين الأفراح والمآتم والاحتفالات المختلفة والفعاليات الرسمية... ورغم أن هذا الفن بدأ يفقد قيمته عند المصريين، بحسب دانيلي، إلا أنه يأمل أن يساهم معرضه في تغيير هذا التوجه. (أنسامد).



