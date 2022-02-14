فقدان 3 مهاجرين بعد اصطدام قارب متجه إلى لامبيدوزا بآخر

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - فقد 3 مهاجرين في الماء بعد اصطدام قارب مطاطي خرج من ليبيا على متنه 21 مهاجرا، في طريقه إلى جزيرة لامبيدوزا في إيطاليا، بقارب صيد ليبي في البحر المتوسط.



وتسبب الاصطدام في سقوط 5 مهاجرين من على متن القارب المطاطي، لكن اثنين تمكنا من العودة مجددا إلى القارب.



ولا تزال عمليات البحث جارية من قبل خفر السواحل الإيطالي للعثور على المفقودين. (أنسامد).



