إيطاليا تسجل أقل من 400 ألف حالة إنجاب في 2021

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - سجلت إيطاليا أقل من 400 ألف حالة ولادة جديدة خلال العام الماضي، 2021، ليظهر تراجع نسبة المواليد الجدد في إيطاليا بشكل كبير.



وأوضح رئيس المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إيستات"، كارلو بلانجياردو، خلال لقاء على قناة "سكاي تي جي 24"، أن إيطاليا سجلت أقل من 400 ألف حالة ولادة في 2021.



وأشار المسؤول إلى أن معدلات الإنجاب في إيطاليا في تراجع قياسي خلال الأعوام الماضية، معربا عن ترحيبه بميزة "أسينيو يونيكو assegno unico" المخصصة للأباء، التي توفر 50 يورو كحد أدنى شهريا لكل أسرة مقابل كل طفل، حتى سن 21 عاما، بحد أقصى 175 يورو لكل طفل، مع إمكانية حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على عائد أكبر.



وفي نهاية ديسمبر الماضي، عبر البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، عن قلقه حيال تراجع معدل المواليد في إيطاليا.



وفي أعقاب صلاة التبشير الملائكي، وصف البابا فرنسيس انخفاض معدل المواليد في إيطاليا بأنه مأساة و"شتاء ديمغرافي"، محذرا من أن هذا التراجع يمثل تهديدا لمستقبل البلاد.



وتابع أن الكثير من الناس يبدو أنهم فقدوا الرغبة في إنجاب الأطفال، لافتا إلى أن الكثير من الأزواج يفضلون البقاء دون أطفال أو إنجاب طفل واحد فقط. (أنسامد).



