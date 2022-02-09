طواف الإمارات للدراجات يضيف إكسبو دبي لمساره

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - تنطلق النسخة الرابعة من طواف الإمارات للدراجات في 20 فبراير، ومن المقرر أن يصبح موقع إكسبو دبي 2020، احد نقاط المسار الرئيسية للطواف.



ويتضمن الطواف هذا العام مرحلتين للصعود وأربع مراحل تنتهي بسباقات سريعة وبوقت زمني في مدينة عجمان.



وسيشكل الطواف فرصة للمتسابقين الأوروبيين للاستمتاع بالجو الدافئ في شبه الجزيرة العربية.



ويبدأ السباق هذا العام في مدينة زايد، ويمتد لمسافة 185 كيلو مترا في الصحراء قبل أن يعود المتسابقون إلى نفس المدينة.



وفيما يتعلق بنقطة إكسبو دبي 2020، فستكون النقطة السادسة في السباق، وتمتد على مسافة 100 كيلو متر، وستقود المتسابقين إلى المرحلة النهائية.



وأصبح لقب "فائز القميص الأحمر red winner's jersey" للفائز بسباق طواف الإمارات، يحظى بشهرة واسعة على ساحة السباقات الدولية.



والعام الماضي، فاز الدراج السلوفيني، تادينج بوغاكار، بطواف الإمارات وهو الذي فاز أيضا بسباق فرنسا للدراجات 2021. (أنسامد).



