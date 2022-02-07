تونس: إنقاذ 163 مهاجرا في البحر

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - أنقذ جيش البحر التونسي (البحرية) 163 مهاجرا، بينهم 9 سيدات و16 طفلا، كانوا على متن قارب قبالة سواحل صفاقس.



وأعلنت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، أنه "في إطار عملية مشتركة مع خفر السواحل، أنقذت وحدة بحرية 163 مهاجرا غير شرعي يوم 5 فبراير (162 تونسيا ومواطن مغربي)، قبالة سواحل ولاية صفاقس".



والمهاجرون كانوا على متن سفينة على بعد 12 كيلو مترا من ساحل صفاقس، وهي نقطة انطلاق مهمة نحو أوروبا ولاسيما إيطاليا.



وأوضح المهاجرون، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و28 عاما، أنهم أبحروا من ساحل صفاقس ليلة الجمعة والسبت، بنية عبور الحدود البحرية سرا باتجاه الفضاء الأوروبي، وفقا للبيان.



ونقل المهاجرون إلى ميناء صيد الأسماك بصفاقس، بمساعدة خفر السواحل.



وتعد إيطاليا، واحدة من نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا، للمهاجرين من شمال أفريقيا، وخاصة تونس وليبيا، وهما دولتان زاد المهاجرون منهما، بشكل كبير في عام 2021.



ووفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاججتماعية، فإنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، تم اعتراض 19500 مهاجرا، حاولوا عبور البحر المتوسط، بواسطة خفر السواحل التونسية. (أنسامد).



